A Ferragosto tempo bello al Nord e instabile al Centro-sud

ROMA, 14 AGOSTO - Il tempo a Ferragosto deluderà almeno mezza Italia. La perturbazione che da ieri sta attarversando l'Italia, infatti, si sposterà dal Nord al Sud proprio per il ponte di metà estate.

Martedì 14 agosto - segnalano al Centro Epson Meteo - brutto tempo al Nord, con i temporali che si sposteranno da Nord-ovest al Triveneto e in serata scenderanno verso il centro. Le temperature caleranno e l'afa si farà meno pressante.



A Ferragosto il Nord sarà quindi soleggiato, con temperature calde ma non afose. In Emilia-Romagna al mattino possibile qualche temporale. Il Centro-sud, invece, soffrirà ancora un po' di calura il 14 per poi rinfrescarsi a Ferragosto. Il 15, infatti, le piogge non risparmieranno le regioni a sud della Toscana.

[Foto: ilmeteo.it]



Danilo De Rosa