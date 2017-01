Abramo: L'opera "Risveglio" di Catanzaro nella top 20 dei murales piu' belli al mondo

L’opera “Risveglio” di Catanzaro nella top 20 dei murales piu’ belli al mondo / il sindaco abramo: “grazie ai giovani di altrove la citta’ promuove la sua immagine migliore a livello internazionale”

CATANZARO, 12 GENNAIO - Catanzaro continua a ritagliarsi un posto di primo ordine nell’olimpo della Street Art. La community di Wide Walls, una delle più autorevoli nel settore, ha pubblicato la classifica dei 20 murales più belli al mondo dell’anno appena trascorso, diffusa da GQ Italia, sulla base anche dei giudizi dei fan che seguono l’organizzazione svizzera sui social network.

Tra le opere migliori figura anche “Risveglio” realizzata da Gola Hundun sulla parete della palestra della scuola elementare plesso Aldisio nell’ambito dell’ampia programmazione portata avanti dai ragazzi di Altrove. L’opera muraria, realizzata in occasione dell’intitolazione della palestra della scuola a Don Pino Puglisi, rappresenta il momento del risveglio vegetativo delle piante che definiscono la forma del cerchio, simbolo della ciclicità della vita, all’interno del quale spicca la figura di un cervo, che per le culture arcaiche rimandano al concetto di rinascita e dell’eterno ritorno.Il sindaco Sergio Abramo ha voluto rivolgere il proprio plauso all’artista e a tutta la squadra di giovani che negli ultimi anni hanno contribuito a far conoscere Catanzaro grazie alla street art: “Quest’ultimo prestigioso riconoscimento – ha commentato il sindaco – conferma che il modello di Altrove ha rappresentato una scommessa vincente, riuscendo a coniugare nel migliore dei modi l’arte con l’impegno sociale e conquistando l’attenzione dei grandi media nazionali e riviste di settore. L’amministrazione comunale, fin dai primi passi, ha voluto sostenere la crescita di questo ampio progetto supportando anche la prima produzione teatrale, in collaborazione con la Fondazione Politeama, che ha visto il debutto di un nuovo collettivo artistico. Un impegno sinergico, che vede le istituzioni al fianco di Altrove, con l’obiettivo di sostenere la crescita della città e la promozione del suo volto migliore a livello internazionale”.