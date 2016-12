Aereo militare russo precipita nel Mar Nero. 92 persone a bordo

MOSCA, 25 DICEMBRE - Un aereo militare russo con a bordo 92 persone è precipitato nel Mar Nero. Scomparso all’alba subito dopo il decollo dalla città turistica di Sochi ed in viaggio verso una base russa in Siria.

Il velivolo appartiene al ministero della Difesa di Mosca, un Tupolev 154, aereo trimotore, trasportava i membri dell’Alexandrov Ensemble, coro e orchestra ufficiale delle Forze Armate russe. I media russi hanno riferito che l'aereo è scomparso dai radar mentre viaggiava sopra il Mar Nero, venti minuti dopo il decollo dall'aeroporto Adler di Sochi, alle 5,20 ora locale, diretto alla base militare di Khmeimim, nella zona di Latakia, in Siria per il concerto di Capodanno per i militari russi.

Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che sono stati individuati alcuni frammenti del velivolo nel Mar Nero a 1,5 km dalla costa vicino a Sochi alla profondità di 50-70 metri. Diffusa anche la lista delle persone a bordo: otto membri dell'equipaggio, otto militari, nove giornalisti, 64 membri dell'Alexsandrov Ensemble, due civili e un dipendente di un'organizzazione internazionale.

La causa del disastro sarebbe un errore del pilota o un’avaria in fase di decollo. Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della situazione.

(fonte immagine Tgcom24 - Mediaset.it)

Caterina Apicella