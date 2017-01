Aeronautica: Per bimba 5 giorni un Falcon 900 del 31esimo Stormo ha trasportato con urgente Alghero

ALGHERO, 15 GENNAIO - Un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare ha concluso poco fa un trasporto sanitario urgente dall'aeroporto di Alghero a quello di Roma, a beneficio di una bimba di soli 5 giorni, la cui vita era in pericolo. La piccola paziente e' stata trasferita in tempi rapidi presso la struttura ospedaliera del Bambino Gesu' di Roma.

La richiesta di supporto - fa sapere in una nota l'Aeronautica Militare - e' pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'AM che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri - questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole incluse.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31esimo Stormo di Ciampino, dal 14esimo Stormo di Pratica di Mare e dalla 46esima Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.