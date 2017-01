Aeroporti di calabri: tavolo istituzionale al MISE con Delrio, Nennicini e gli enti locali

CATANZARO, 19 GENNAIO 2017 - Si è tenuto oggi, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, l'incontro istituzionale per l'analisi delle problematiche connesse agli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria.

Alla riunione hanno partecipato il ministro Graziano Delrio, il vice ministro Riccardo Nencini e i rappresentanti degli enti locali calabresi coinvolti: la Regione e i Comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Reggio Calabria, oltre ai rappresentanti di Enac e dell'unico vettore ancora presente - in via stabile - sull'Aeroporto di Reggio Calabria.

"Nel corso della riunione - spiega in un comunicato il Ministero - è emersa la necessità di garantire i servizi sugli aeroporti per garantire la connettività del territorio e la crescita in particolar modo del turismo. Il Ministro ha illustrato la situazione sui due aeroporti ed ha riassunto lo stato delle procedure di gara in corso per l'individuazione dei nuovi gestori aeroportuali, mettendo peraltro in evidenza come la procedura sia tesa a garantire la sostenibilità degli aeroporti calabresi nell'ottica della gestione di rete che consentirebbe le necessarie economie di scala".

"A breve - continuano dal Ministero - saranno individuati i vincitori delle procedure di gara e saranno espletati gli adempimenti per l'operatività effettiva dei due aeroporti. Nel frattempo, come chiarito dal Presidente della Regione Calabria, sarà garantito l'esercizio provvisorio dell'aeroporto di Reggio Calabria. Enac ha garantito la massima celerità nelle operazioni di competenza".

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema del servizio di torre sull'aeroporto S.Anna di Crotone. Il Ministro ha assicurato i partecipanti che la problematica sarà risolta a breve. L'iter procedurale per l'inserimento dell'aeroporto crotonese nel contratto di programma Stato-Enav è in via di perfezionamento.

Per quanto riguarda le questioni inerenti agli oneri di servizio pubblico, i rappresentnati delle istituzioni interessate hanno dato la massima disponibilità ad affrontare il problema in maniera fattiva. Sulla continuità dei servizi di Alitalia sull'aeroporto dello Stretto, invece, il vettore ha assicurato che riporrà la massima attenzione, annunciando anche la volontà di effettuare specifici incontri al riguardo.

Daniele Basili

immagine da aniem.it