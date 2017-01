Aggredisce Carabinieri nel corso di un controllo, arrestato

REGGIO CALABRIA, 11 GENNAIO - I Carabinieri della Stazione di Santo Stefano in Aspromonte (Rc) hanno arrestato un uomo di 52 anni, F. M., del luogo, gia' noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e lo hanno denunciato per porto illecito di oggetto atto ad offendere. L'uomo avrebbe minacciato ripetutamente i Carabinieri della locale stazione.

I militari sono intervenuti su segnalazione di numerosi cittadini dopo che aveva lasciato incustodito un cane di razza pastore tedesco, di sua proprieta', creando allarme tra i residenti.al fine di opporsi alla perquisizione ed agli accertamenti di rito, ha spintonato e minacciato i Carabinieri che lo hanno subito bloccato e tratto in arresto.A seguito della perquisizione personale, e' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri, sequestrato. L'arrestato al termine delle formalita' di rito, e' stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.