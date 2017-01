Agguato nel Reggino, ucciso operaio di 45 anni

RIACE, 25 GENNAIO - Un operaio incensurato di 45 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Riace. Da quanto emerso, l'uomo stava rientrando a casa quando in una zona isolata è stato avvicinato da una persona, della quale non si conosce ancora l'identità, che gli ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco.

I soccorsi sanitari del 118, prontamente arrivati sul luogo dell'agguato, purtroppo sono stati vani in quanto l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul caso indagano i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire il motivo che possa esserci alla base dell'esecuzione.

La vittima aveva due figli, era originaria di Placanica ma residente a Riace Marina e non era vicina agli ambienti criminali. In queste ore gli uomini dell'Arma stanno ascoltando le persone che in quel momento si trovavano nei pressi del luogo in cui è avvenuta l'esecuzione, nella speranza di avere informazioni utili per individuare il responsabile del delitto.

Luigi Cacciatori

Immagine da irpinianews.it