Al liceo Siciliani: "Ladri di futuro. La rivolta dei giovani contro l'economia ingiusta"

CATANZARO, 01 FEBRAIO - il prof. Luciano Monti (LUISS), autore del libro omonimo, incontra gli alunni delle IV e V classi

Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” – sede di Via A. Turco - Catanzaro ... Giovedì 2 febbraio, ore 11,30

Nell’ambito del più complesso progetto di alternanza scuola-lavoro, giovedì 2 febbraio, con inizio alle ore 11,30, presso la sede di via Turco del Liceo scientifico Luigi Siciliani di Catanzaro, si svolgerà un convegno-dibattito con il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell’U.E. dell’università LUISS di Roma, autore della pubblicazione “Ladri di futuro. La rivolta dei giovani contro l’economia ingiusta”.Il libro prende in esame la condizione dei giovani spesso forzatamente inattivi e disillusi, mettendo in luce, di contro, il loro autentico ruolo di “soggetto” individuale, con tanti sogni da realizzare, e quello “collettivo”, spesso trascurato e proiettato verso la realtà informatica e non la reale economia.L’analisi dei modelli e dei dati di un’economia, che finora non ha promosso ed incentivato l’occupazione giovanile, sarà, dunque, l’argomento che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte, prossimi a fare importanti scelte per il loro futuro professionaleNel corso dell’incontro, presso l’aula magna/laboratorio del dipartimento di fisica e matematica, l’autore relazionerà sull’opera e si intratterrà con gli alunni delle IV e V classi, oramai prossimi a fare importanti scelte per il proprio futuro universitario prima e professionale poi, interagendo con gli stessi.(notizia segnalata da