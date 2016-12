Allarme alla Trump Tower per un pacco sospetto [VIDEO]

NEW YORK, 28 DICEMBRE – Momenti di paura alla Trump Tower, il quartier generale del presidente eletto Donald Trump, a causa dell’allarme fatto scattare dal New York Police Department per un ''pacco sospetto'' nella lobby dell'edificio.

Le forze dell’ordine hanno ordinato l’evacuazione dell’edificio della Quinta Strada intorno alle 17, le 23.00 ora italiana. Il contenuto del pacco trovato all'ingresso di un negozio Niketown nell'edificio si è poi rilevato essere più che innocuo, contenendo infatti solo giocattoli. Una squadra di artificieri, dopo aver effettuato i controlli, ha fatto rientrare l'allarme.

I video mostrano gente che corre verso l’uscita e volti visibilmente preoccupati. "Siamo stati evacuati molto velocemente. La polizia urlava e diceva alla gente di andare via", hanno riferito alcuni presenti ai media accorsi al quartier generale del tycoon.

Nessun pericolo in ogni caso per il presidente eletto al momento a Mar-a-Lago, in Florida, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. Dalla vittoria del repubblicano uno schieramento imponente delle forze dell'ordine e di barricate in corrispondenza dell’incrocio più trafficato di New York, ha sollevato proteste fra i cittadini.

Lo scorrimento del traffico migliorerà certamente con l'Inauguration Day il 20 gennaio, quando Trump a quel punto si trasferirà alla Casa Bianca, ma la First Lady Melania e il figlio piu' piccolo Barron resteranno a New York almeno fino alla fine della scuola.

Some crazy video from the apparent Trump tower evacuationpic.twitter.com/eN7NvaLBw8 — Sam Stein (@samsteinhp) 27 dicembre 2016

Maria Azzarello

[fonte immagine: www.trumptowerny.com]