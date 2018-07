Allerta Meteo: Arrivano, Violenti o Violentissimi Temporali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Tra Domenica e Lunedì 16 scacco matto all'estate. insolite strane previsioni dai modelli matematici

aria fredda islandese fa crollare l’anticiclone producendo un calo termico ovunque da nord a sud entro lunedì

I modelli matematici ovvero i sistemi di calcolo che ci permettono oggi di fare le previsioni del tempo simulando di fatto il comportamento dell’atmosfera, mostrano uno scenario per certi versi inedito tra Domenica 15 e Lunedì 16 Luglio.

Un vortice ciclonico islandese, sospinto da impetuose correnti fresche di origine nord-atlantica, scenderà di latitudine e piomberà letteralmente sull’Italia a partire dalla serata di Domenica al Nord-ovest per poi estendersi alla Toscana e al resto del CentroNord e Sardegna nel corso di Lunedì provocando veri e propri nubifragi e violente grandinate. Il rischio di tornado seppure limitato non è purtroppo da escludersi.

In un'ipotetica partita a scacchi, possiamo paragonare questa irruzione fredda alla mossa dello scacco matto, uno scacco matto all'estate, perlomeno sulle regioni centrosettentrionali, ma con effetti che come vedremo si estenderanno pure al Sud.

Domenica sera i primi temporali sotto forma di nubifragi scenderanno da Verbania e dalla val d’Ossola verso Varese, Como, Lecco, Monza e Milano, e Lunedì, sin dalle prime ore del giorno, sarà un susseguirsi di piogge e temporali a partire di nuovo dalla Val d'Aosta e dal Piemonte verso la Lombardia e subito su TRIVENETO ed EMILIA ROMAGNA; in mattinata il transito dell'aria più fresca attiverà forti temporali anche sulla Liguria, specie tra Savona e Genova, e proprio sul capoluogo ligure attendiamo i fenomeni più intensi.

Ma è per il POMERIGGIO di Lunedì che i modelli matematici ci mostrano uno scenario previsto addirittura inedito, ovvero inusuale, strano, molto strano per questa stagione: violenti o violentissimi temporali, con rischio concreto di nubifragi e grandinate potranno svilupparsi sulla Pianura Padana, fino alla riviera romagnola; sconfinamenti temporaleschi sempre possibili sulla Liguria, fino alla sera.

Attenzione pertanto a Torino, Milano, Bergamo, Lodi, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, ma non solo. I centri di calcolo mettono in evidenza straordinari accumuli di pioggia al centro della pianura Padana, addirittura centinaia di litri su metro quadro, pari alla pioggia di 3 mesi in poche ore.



Altri temporali veloci, ma forti, dalla Liguria si accaniranno verso la Toscana, altri dalla Sardegna muoveranno verso il Lazio passando per il Tirreno, e poi proseguiranno il loro tragitto sul resto delle regioni centrali facendo abbassare anche qui le temperature.



Infine nel corso della tarda serata di Lunedì e poi in nottata l'aria più fresca in quota scivolerà verso le regioni centrali adriatiche, con una vera e propria linea temporalesca che scenderà dalla Romagna e poi sulle Marche, interessando anche l'Umbria. I venti di maestrale a seguire faranno calare le temperature ovunque stavolta anche sul resto del Sud e sulla Sicilia, e successivamente agirà anche la tramontana e la Bora sul Nordest, regioni adriatiche e Puglia.

C'è di più: gli ultimi dati appena arrivati indicano che questo attacco perturbato potrebbe NON essere un caso isolato, e tutta la nuova settimana potrebbe vedere ennesime incursioni temporalesche dal Nord Europa.

Notizia segnalata da (iLMeteo)