Allerta meteo, bombe d\'acqua in Calabria

Italia meridionale interessata da piogge africane, venti di Scirocco e nubifragi

Una circolazione depressionaria continua ad interessare il Sud e anche il Centro. Venti di Scirocco soffiano impetuosi sui mari meridionali con conseguenti mareggiate. Nubifragi sono attesi in Sicilia e oggi soprattutto in Calabria. Vediamo il dettaglio previsionale.

SITUAZIONE - Una bassa pressione dall'Africa ha risaltio il continente e si è proiettata verso il Mediterraneo, richiamando intensi venti di Scirocco su gran parte dei bacini centro-meridionali.

LUNEDI - Nord: coperto al Nordest, ma senza piogge, sole al Nordovest e in montagna. Centro: piogge in arrivo su Marche, Abruzzo, Molise e poi Lazio. Neve sopra i 1000 metri, in ulteriore rialzo in serata. Sud: allerta nubifragi in Calabria, per buona parte del giorno. Piogge in Puglia, Basilicata e Campania. Neve sopra i 1300/1400 m, copiosissima in Calabria sopra i 1200 metri. Isole maggiori: in Sardegna, forti temporali ancora su Olbia-Tempio, altrove più sole. In Sicilia, piogge diffuse su Messinese e Catanese, altrove migliora.

MARTEDI - Nord: molte nubi al Nordest, bel tempo altrove. Centro: piovaschi su regioni adriatiche e Appennino, più asciutto altrove. Neve sopra i 1000 metri. Sud: piogge sparse, ma diffuse. Non mancheranno pause asciutte e schiarite. Neve sopra i 1000 metri. Isole maggiori: in Sardegna, ancora piogge e locali temporali su Olbia-Tempio, più soleggiato altrove. In Sicilia, torna a peggiorare con temporali Agrigentino, Trapanese e Ragusano. Più asciutto altrove.

TEMPERATURE e VENTI - A causa dei forti venti di Scirocco le temperature non potranno che aumentare al Centro-Sud, sia nei valori notturni che diurni.

Un aumento è atteso anche al Nord, ma minore; venti forti di Scirocco sui mari centrali e meridionali, ancora da Nordest sui bacini settentrionali. Mareggiate lungo le coste.

