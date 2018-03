Allerta Meteo: Ciclone al Centro Sud, con neve su Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Reatino

Ciclone al Centro Sud, con neve su Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Reatino Un ciclone mediterraneo nato sul mar di Sardegna sta colpendo l'Italia mentre aria fredda di Burian sta entrando da est dalla Porta Balcanica al suolo e da nord in quota: sulle regioni settentrionali rovesci di neve dalla Lombardia si portano sul Piemonte con accumuli di 15 cm sul cuneese e sconfinamenti della neve su province di Imperia e Savona; al centro-sud maltempo generale anche con temporali, neve sull'Appennino Emiliano-romagnolo a tutte le quote fino a quote bassissime sull'entroterra forlivese e riminese.cesenate, neve a 300m sulla Toscana, a tute le quote su Umbria e Marche fino ad Ancona sul mare, neve a 300m su Abruzzo, Molise, Reatino e a 500m sull'Irpinia e sulla Basilicata.

Burian bis sull'Italia. Forte maltempo al Centro-Sud, con neve fino a quote collinari. Neve in pianura sulla Toscana, entro sera su Marche, Umbria poi Abruzzo. Nubifragi tra Lazio e Campania.

NORD

Neve sul cuneese, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni, salvo nevicate sull'Appennino emiliano-romagnolo fin verso la pianura adiacente.

Temperature Stazionarie



CENTRO e SARDEGNA

Neve fino in pianura sulla Toscana centro-orientale, maltempo sul Lazio, neve sulle Marche centro-settentrionali, rovesci sulla Sardegna, Abruzzo e Molise.

Temperature In diminuzione. SUD e SICILIA



GIOVEDI: Maltempo in arrivo sulla Campania centro-settentrionali, piogge sparse su Sicilia e Calabria, occasionali altrove.

Temperature In diminuzione.

Maltempo di stampo invernale continua ad interessare soprattutto l'Italia meridionale: instabile al Sud, Abruzzo e Molise con piogge, temporali e nevicate a quote di collina. Gran sole ma freddo al Nord e al Centro.



NORD

Cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso ovunque.

Temperature

Stazionarie, fredde al mattino



CENTRO e SARDEGNA

Nubi sparse e qualche debole nevicata residua anche a quote collinari tra Abruzzo e Molise; altrove più soleggiato. Deboli piogge su Sardegna meridionale.

Temperature Stazionarie



SUD e SICILIA

Diffusamente instabile, con piogge sparse e nevicate fino a 150 metri sulla Puglia, a quote comprese tra 300 e 700 metri altrove. Sulla Sicilia piogge diffuse, neve sopra 1100 metri.

Temperature In lieve calo.

