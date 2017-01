Allerta Meteo: Ecco Burian, incursioni gelide e nevose

L'alta pressione europea si unirà a quella Russa. Più probabili incursioni gelide e nevoseSe nel weekend è previsto il nuovo ingresso di aria artica sull'Italia, che andrà ad alimentare una bassa pressione sul Tirreno con maltempo al Centro-Sud, da martedì 17 non sarà più l'artico ad inviare aria gelida, bensì le steppe russo/siberiane.

COSA ACCADRA' - A partire da Martedì 17 l'anticiclone presente sull'Europa occidentale tenderà ad allungarsi e ad unirsi all'anticiclone Russo. Così facendo masse d'aria gelide continentali inizieranno ad invadere l'Europa e il bacino del Mediterraneo.

EVOLUZIONE - Con l'arrivo dell'aria gelida dalle steppe russe, le regioni adriatiche saranno le più colpite con maltempo e neve fin sulle coste. L'aria gelida, alimenterà ancora una bassa pressione sul Tirreno che inizialmente potrebbe interessare anche il Nord Italia con neve fino a bassa quota.

TEMPERATURE - In repentina diminuzione, già da Domenica 15 ad opera dell'aria artica, ma in ulteriore calo da Martedì 16 e mercoledì 17 per l'arrivo del Burian.

