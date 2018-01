Allerta Meteo: Maltempo, possibile "bombe d'acqua" previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Italia interessata da due centri depressionari..Italia inserita in un flusso instabile, alimentato da venti sciroccali che hanno fatto aumentare le temperature fino a 10° oltre la media del periodo.

Dopo aver colpito le regioni settentrionali con piogge forti e copiose nevicate sulle Alpi, il maltempo ora raggiunge il Sud Italia.

- Mercoledì, verso la Sardegna, salirà un temporaneo promontorio anticiclonico che richiamerà il Maestrale sul Tirreno e parte dello Ionio. Nel contempo una bassa pressione tra il canale di Sicilia e il mar Ionio, nel suo spostamento verso la Grecia, richiamerà lo Scirocco sulle regioni meridionali più orientali.- Precipitazioni via via più diffuse sulle regioni meridionali, dapprima sulla Sicilia e Calabria, poi il maltempo si estenderà su tutte le regioni meridionali.Attesi temporali e locali grandinate.La neve cadrà copiosa sopra i 1500/1600 metri circa.Mentre le regioni meridionali saranno interessate dalla bassa pressione ionica, un nuovo centro depressionario dal mar Ligure si appresta a spostarsi verso il Tirreno.Nella giornata di Mercoledì piogge sono attese in Liguria, Toscana e Sardegna, Giovedì anche su Lazio, Emilia Romagna, Sicilia e coste campane.- Subiranno una diminuzione di 2/3 gradi.Notizi asegnalata da (iLMeteo)