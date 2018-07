Allerta Meteo: Numerose super-celle temporalesche, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Flash urgente: grandine tra pochi minuti, crolla tutto prima del previsto. Numerose super-celle temporalesche sono in rapida formazione

Numerose supercelle ovvero strutture temporalesche isolate, ma violente, sono già in azione, in particolare sula Liguria con veri e propri nubifragi a Genova e a La Spezia, ma anche in Lombardia dove pure a Milano continuano le piogge da ieri e sull’Emilia occidentale, e stamane anche Roma si è svegliata sotto una pioggia non prevista portata da nubi anomale sul Tirreno dirette verso Toscana e Lazio, approfittando della debolezza di quell’Anticiclone africano che avrebbe dovuto garantirci un weekend più soleggiato almeno a CentroSud.

Ma CROLLA tutto, prima del previsto, e i temporali nascono e nasceranno come funghi nelle prossime ore dilangando impietosi senza risparmiare nessuno al Nord e con particolare cattiveria sulla Liguria, sull’Emilia, ma poi soprattutto sul Veneto, mentre altre celle temporalesche scenderanno anche sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche: tutte queste formazioni causeranno locali grandinate e occasionali nubifragi purtroppo. Il rischio trombe d’aria specie costiere non può essere sottovalutato specie sulla Liguria, Toscana e Romagna. Tra Toscana e Lazio fino a Romasono attesi dei rovesci così come tra Molise e Puglia.