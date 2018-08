Allerta Meteo: supercelle con forti temporali e grandine, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Già in questi minuti sono in atto alcune supercelle da Nord a Sud, ovvero strutture temporalesche isolate, ma violente, capaci di scaricare al suolo decine e decine di litri d’acqua per metro quadro in pochi minuti anche accompagnate da grandine e colpi di vento: alcune di queste sono già in azione sull’Emilia dirette verso il Triveneto, altre in formazione su Liguria e Lombardia e altre al CentroSud su Toscana e Firenze, Umbria e Marche, e sulla Puglia. Poco fa nubifragio a Macerata.

Nelle prossime ore, anzi nei prossimi minuti si assisterà ad un radicale mutamento e peggioramento del tempo ad opera delle correnti settentrionali di origine nord atlantica che fanno capo ad un profondo e vasto vortice ciclonico di origine scandinava: l’aria fredda valicherà le Alpi come di consueto dalla porta della bora da un lato e dalla valle del Rodano dall’altro gettandosi poi nel bacino di del Mediterraneo investendo la Sardegna e da qui attraverso le bocche di Bonifacio sul Mar Tirreno e dunque sul resto dell’Italia.

I fenomeni che nasceranno dei contrasti tra l’aria fredda e l’aria calda preesistente saranno vistosi, eclatanti: infatti potremmo assistere nelle prossime ore, stasera, stanotte ad eventi addirittura estremi su tutto il Nord tra Piemonte e Lombardia e Liguria e poi sul Triveneto ed Emilia e successivamente in modo duro sull’Emilia-Romagna stanotte, con grandine e colpi di vento.

Potremmo trovarci di fronte ad eventi di straordinaria intensità, rari per il mese di Agosto, almeno confrontando il tempo degli ultimi 30 anni. Le elaborazioni matematiche per la serata di sabato 25 agosto indicano degli apporti di precipitazione su metro quadro estremamente elevati fino al cosiddetti fuori scala: si definisce fuori scala un valore oltre il massimo della scala di riferimento.

Si potrebbe raggiungere il fuori scala ovvero di picchi superiori a 50 mm ovvero 50 litri su metro quadro ogni ora: questo valore ha delle caratteristiche di eccezionalità ed è per questo motivo che ovviamente è doveroso sottolinearne la gravità per gli effetti su molte zone della Lombardia, tra Milano Sud, Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Brescia , poi sul resto del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia e successivamente nella notte anche sull’Emilia-Romagna.

Doveroso un cenno alla NEVE, anomala per il periodo fino a 40 cm di apporti a 1400/1500m, non capitava da anni.

Tutto proseguirà fino a Domenica.