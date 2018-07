Alte Marche Altra Musica Festival, ecco il programma

Dal 7 all'11 agosto nei comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato, Serra Sant'Abbondio

Prende il via il 7 agosto Alte Marche Altra Musica, prima edizione di un festival musicale ospitato da cinque comuni delle aree interne nel nord delle Marche. È una nuova rassegna che si muove attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti delle Alte Marche, con una selezione di concerti che trovano spazio ideale nei castelli, nelle piazze, nei palazzi e nelle chiese dei Comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Un territorio che non si finisce mai di scoprire, ai piedi delle cime più importanti degli Appennini, a cavallo delle Province di Pesaro Urbino e Ancona.

Programma7 / 11 agosto - Concerti al fiumeLungo il Bosso e il Burano improvvisazioni a sorpresa con gli artisti del festival compatibilmente con le condizioni metereologiche. Infoline 331 4519922Martedì 7 agosto h 21.30 - Sassoferrato - Palazzo degli ScalziValerio Scrignoli e Nicoletta Tiberini - Flower PowerNel caleidoscopico panorama degli anni '60 si afferma il rock psichedelico, caratterizzato da contaminazioni e intriso della cultura hippie. Nascono band leggendarie come i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e il rock arriva anche al musical con "Hair" e "Jesus Christ Superstar". In caso di maltempo a Palazzo MerolliMercoledì 8 agosto h 21.30 - Cantiano - Piazza GaribaldiThe Apricot Tree - C'era una volta il Quartetto CetraIl Quartetto Cetra è uno dei più interessanti ensemble di musica leggera del '900 italiano. Debutta nei primi anni '40 e resta sulla cresta dell'onda per lungo tempo, passando dal teatro al cinema ma soprattutto dalla televisione, che entrava nelle case degli italiani proprio in quegli anni. Il trio vocale "The Apricot Tree" presenta i successi dei Cetra accostandoli ad alcuni brani del repertorio jazz da cui il Quartetto ha tratto ispirazione. Nicoletta Tiberini: soprano - Chiara Lucchini: contralto - Andrea Di Ceglie: baritono - Nadio Marenco: fisarmonica. In caso di maltempo a Palazzo ComunaleGiovedì 9 agosto h 21.30 - Cagli - Chiesa di San Francesco - Via Gaetano LapisZambrini, Bodilsen, Andersen - Pinocchio e altre storieIl Pinocchio televisivo di Luigi Comencini, con le musiche di Fiorenzo Carpi ha segnato un'epoca, e, definitivamente posto il nome di Carpi nell'olimpo dei compositori di colonne sonore insieme a Rota, Morricone. Antonio Zambrini campione del jazz nostrano ne propone una rilettura originale e algida con due campioni assoluti del jazz nord-europeo. Antonio Zambrini: pianoforte - Jesper Bodilsen: contrabbasso - Martin Andersen: batteria.Venerdì 10 agosto h 21.30 - Serra Sant' Abbondio - Centro Storico - Giro delle MuraNicoletta Tiberini + Nadio Marenco - Ninna nanne dal mondo rotondoIn giro per il mondo a cavallo di dolci canzoni tramandate di madre in figlia, da nonna a nipote. Da Cuba al Togo, da Istambul a Sarajevo, da Roma al Mississipi, piccole grandi storie d'amore per sognare insieme. Nicoletta Tiberini: voce - Nadio Marenco: fisarmonica. Dopo il concerto, escursione: "A veder le stelle cadenti dal Colle della Mozza". In caso di maltempo a Palazzo Comunale.Sabato 11 agosto h 21.30 - Frontone - Castello della PortaGiovanni Falzone e Mosche Elettriche - Radio RossiniIl Barbiere di Siviglia, nell'anniversario dei 150 anni dalla morte in una rilettura coraggiosa che intreccia opera, jazz e rock. Progetto commissionato nel 2014 dal Rossini Opera Festival. Giovanni Falzone: tromba, arrangiamenti - Valerio Scrignoli: chitarra elettrica - Giacomo Papetti: basso elettrico - Riccardo Tosi: batteria. Produzione Musicamorfosi.Il festival è prodotto da Associazione Musicamorfosi e promosso da Unione Montana del Catria e del Nerone e dalla rete "Asili d'Appennino - Le dimore delle Creatività nelle Alte Marche".Con il contributo dei Comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio.Con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche.InfoLa mappa dei luoghi del festival su http://www.altemarche.it/mappaTutti i concerti sono a ingresso gratuito con donazione suggerita di €2Info 331 4519922 info@altemarche.itFb altemarche | #altemarchehttp://www.altemarche.it(notizia segnalata da