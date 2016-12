Ambiente: Tallini, ottimo lavoro su riserva naturale Valli Cupe

CATANZARO, 26 DICEMBRE - "Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Prima in IV Commissione e dopo in Consiglio, approvando, nell'ultima seduta di mercoledi' 21, su mia proposta la terza riserva naturale regionale della Calabria denominata 'Valli Cupe'. Sull'ambiente e sulla sua salvaguardia - asserisce il consigliere regionale dell'opposizione Mimmo Tallini - la regione piu' boscosa del Paese puo' e deve assumere iniziative forti e condivise. Mi pare interessante soffermarsi sull'argomento.

Quanto e' stato fatto per la legge istitutiva della Riserva, che ora consentira', col sostegno dei soggetti coinvolti e della Regione alla nostra Sila Piccola di ampliare le proprie occasioni di crescita, costituisce, infatti, per come e' stato condotto a buon fine il provvedimento legislativo, la dimostrazione che quando le forze politiche si affrancano da pregiudizi e appartenenze, si possono ottenere risultati straordinari". Ancora Tallini: "Se non si agisce insieme per fare risultato su cio' che piu' interessa alle nostre popolazioni non si va da nessuna parte. Se e' potuto accadere sull'istituzione della Riserva delle Valli Cupe, per cui e' prevalso l'interesse superiore comune con la convergenza sulla mia proposta di legge dell'Assessorato competente e dei suoi uffici, del Presidente della Giunta regionale e di tutti i consiglieri, l'auspicio e' che simili fatti positivi possano essere replicabili.Le Valli Cupe, in sostanza, mentre assurgono a modello di sviluppo sostenibile messo in moto volontaristicamente e dal basso in un territorio fortemente vocato, grazie anche all'intraprendenza degli enti locali e delle associazioni, possono essere viste come esempio decisionale di buona pratica governativa per altre successive e decisive occasioni di interesse locale, regionale, nazionale e internazionale. Sull'ambiente - conclude il consigliere regionale - da conservare ma anche da valorizzare per produrre ricchezza, tema decisivo per lo sviluppo della Calabria, insieme al ruolo dei nostri quattro Parchi e delle altre realta' di pregevole valenza ambientale, occorrera' presto fare una riflessione con l'intento di esaminarne criticita' e punti di forza. Magari in un'apposita seduta del Consiglio"