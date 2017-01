Ancona, professore ucciso: ricercato un muratore

ANCONA, 29 GENNAIO - In queste ore è stato emesso dal Pm di Ancona un provvedimento di fermo per omicidio volontario a carico di un muratore sospettato di aver ucciso per gelosia A.V. docente di lettere di Sassoferrato.

Il presunto omicida, di origine calabrese e residente a Scheggia, Perugia, è ancora ricercato, ed il suo nome non è stato reso pubblico per motivi investigativi. Dalle prime ricostruzioni emerge che il muratore non avrebbe accettato la frequentazione tra il professore la sua ex compagna. Ieri sera sarebbe avvenuto un incontro casuale tra i due uomini: il presunto omicida, uscito da un bar situato in via Buozzi, avrebbe visto da lontano la vittima, intenta a fare benzina e secondo le testimonianze di alcune persone presenti, si sarebbe avvicinato gridandogli ''ti ammazzo” brandendo un coltello.

Dai primi accertamenti il professore è stato trafitto da una ventina di coltellate, alcune delle quali mortali. Intanto si aspettano i risultati dell’autopsia per avere un quadro più preciso dell’aggressione. I Carabinieri, subito dopo l’accaduto, hanno raccolto le testimonianze dei clienti del bar e dei presenti alla stazione di servizio. l'omicida si sarebbe allontanato dalla zona a bordo di un'utilitaria.

Caterina Apicella