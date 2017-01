Andrea Settembre ed il suo "Selfie" di felicità

ROMA 18 GENNAIO - Andrea Settembre fin da piccolo ha avuto una grande passione per il canto e senza mai arrendersi ha dato sempre il massimo in questa disciplina. Un ragazzo che a soli 15 anni ha già una carriera costellata di successi dal talent “Io Canto” a youtuber lanciatissimo nel mondo di internet, sino all’ultimo suo singolo SELFIE, composto e prodotto da Nando Misuraca per l’etichetta “ SUONO LIBERO MUSIC”, che è stato presentato sabato 14 Gennaio 2017, con un grande successo di bagno di folla presso la libreria Mooks Mondadori a Piazza Vanvitelli a Napoli.

L’ultimo singolo di Settembre si può definire un grande spaccato di quotidianità, in quanto la canzone è un grido all’utilizzo in modo saggio e spensierato dei social network, in quanto come afferma lo stesso Andrea, la vita è ben diversa non è un social! Ed è questo il messaggio positivo di SELFIE che lancia a tutti i ragazzi le cui vite e abitudini sono state stravolte dall’avvento di questi social network che usati male possono essere anche pericolosi. Special Guest star di “SELFIE” è la straordinaria attrice e showgirl Emanuela Tittocchia, conosciuta dal grande pubblico per essere stato il volto storico di “Centovetrine” e per le sue partecipazioni come opinionista a Mattino 5 e nel programma di Italia 1 Tiki Taka.

Con Andrea Settembre ed Emanuela Tittocchia anche Martina Avitabile, giovane promessa della moda e della recitazione. Il brano è un grande successo, lanciato in anteprima nazionale su TGCOM in più di 20 giorni ha totalizzato più di 70 mila visualizzazioni. Insomma, SELFIE si, ma solo per immortalare ricordi e momenti felici e gioiosi. SELFIE si, ma solo di felicità!!!!!!