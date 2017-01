Anna Maria Barbera in "Ma voi? come stai" si terrà al Teatro Apollo. Annullata la data di Catanzaro

La data crotonese di Anna Maria Barbera in “Ma voi… come stai” si terrà al Teatro Apollo. Annullata quella di Catanzaro

CROTONE, 16 GENNAIO - Si terrà al Teatro Apollo e non al PalaMilone come precedentemente annunciato, la tappa crotonese dello spettacolo “Ma voi… come stai?” con protagonista l’attrice e autrice Anna Maria Barbera. A comunicare lo spostamento è la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza nella città pitagorica la data del tour dell’artista nota al pubblico televisivo soprattutto per il personaggio di “Sconsolata”, con cui calcava il palcoscenico della riuscita trasmissione Zelig.

La “Sconsy” del piccolo schermo questa volta si confronterà con i tempi attuali e le innumerevoli ore trascorse in ostaggio del computer e del cellulare. L’incredibile offerta tecnologica, paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l’isolamento in cui ognuno si percepisce: con “Ma voi… come stai?” Anna Maria Barbera pone l’attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell’incontro e la sua forza.La Esse Emme Musica annuncia inoltre che è stato annullato lo spettacolo che Anna Maria Barbera avrebbe dovuto tenere a Catanzaro, il prossimo 4 febbraio all’auditorium Casalinuovo: chi aveva già comprato i biglietti potrà chiederne il rimborso entro il 31 gennaio nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017

Tango Historias de Amor

21/01

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro



Anna Maria Barbera

03/02

Teatro Apollo – Crotone

Ligabue

20-21/02

PalaCalafiore – Reggio Calabria



Samuele Bersani

07/03

Teatro Rendano – Cosenza



Vinicio Capossela

12/03

Teatro Cilea – Reggio Calabria

13/03

Teatro Rendano – Cosenza



Fiorella Mannoia

09/04

Teatro Gentile - Cittanova

10/04

PalaMilone - Crotone



Per informazioni:

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

Fax 0961.745672

www.essemmemusica.it



www.ticketservicecalabria.it