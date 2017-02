Anna Maria Barbera "Ma voi...come stai?" tutto pronto al Teatro Apollo di Crotone

CROTONE, 01 FEBBRAIO - La abbiamo vista come ospite speciale sul palcoscenico di Zelig, la trasmissione di Canale5 condotta da Christian De Sica e Michelle Hunziker, ma Anna Maria Barbera meglio nota come Sconsolata il 3 febbraio infatti arriverà al Teatro Apollo di Crotone con il suo nuovo spettacolo “Ma voi.. come stai?”.

L’artista nota al pubblico televisivo soprattutto per il personaggio di “Sconsolata”, con cui calcava il palcoscenico di Zelig, questa volta si confronterà con i tempi attuali e le innumerevoli ore trascorse in ostaggio del computer e del cellulare, ponendo l’attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell’incontro e la sua forza.Non tutti sanno infatti che la Barbera ha un curriculum che esula dal comico. Giovanissima, è corrispondente per L’Ora di Palermo, dove firma interviste per la pagina dello spettacolo. Fra i grandi nomi incontrati, Giorgio Gaber, Glauco Mauri, Luca Ronconi, Antony Queen, Omar Sharif, Robert De Niro.Autrice e interprete eclettica unisce ai suoi testi la vocalità e fa il tutto esaurito nei più prestigiosi teatri italiani. Contesa dalla tv, non disdegna la scrittura – ha all’attivo anche due libri, “Caro Amico DiLetto” e “Dimmelo Amméil” -, e il cinema, che impreziosisce con comicità e sensibilità.



