Antonio Ciccone: Al via le riprese per Gomorra 3, La serie 3 ecco le novità

NAPOLI, 01 FEBBRAIO - Il giorno tanto atteso da milioni di telespettatori è arrivato. Al via le riprese della terza serie di Gomorra che, con ogni probabilità, andranno in onda in autunno. Nel cast, anche in questa nuova serie, Antonio Ciccone. Il suo personaggio, “A’ Lince” sarà al centro di una controversa storia che lo vedrà protagonista nella lotta tra i clan. Infatti, A’ Lince, vero e proprio braccio destro di Malammore, sarà protagonista di un’incredibile storia insieme alla sua fidata spalla.

Un ruolo, quello interpretato da Antonio Ciccone che dà luce e soddisfazione ad un attore che da anni si dà da fare per raggiungere le tanto desiderate luci della ribalta. “Far parte della terza serie di Gomorra, è per me motivo di orgoglio. Ripaga me e la mia famiglia di tantissimi sacrifici fatti in passato” - racconta l’attore napoletano – “A’ lince, oramai, è parte di me, anche se ovviamente ha un tenore ed un modo di vita completamente diverso dal mio. Sono sicuro che quanto accadrà nella terza serie vi sorprenderà e vi appassionerà ulteriormente.Ciò che verrà fuori da questa terza serie è spettacolare. Tutte le persone che stanno lavorando alla realizzazione di questo prodotto si stanno dando anima e corpo e sono sicuro che il risultato sarà brillante e verrà riconosciuto dal grande pubblico. Per quanto mi riguarda far parte di tutto questo mi riempie di gioia e mi darà, sicuramente, stimoli ulteriori”. Una promessa, quella di Antonio Ciccone, che non fa altro che accendere in tutti i suoi fan altro interesse ed accrescerà sicuramente la suspense.