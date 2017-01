Antonio Milo sul set de Il paradiso delle signore 2

ROMA, 12 GENNAQIO - Antonio Milo, attore campano, noto al pubblico televisivo per fiction di enorme successo come “La Squadra”, “Gente di mare” e la più recente “Il paradiso delle signore”, è già sul set e si prospetta per lui un intenso anno lavorativo.

Milo interpreterà nuovamente Giuseppe Iorio, il padre di Teresa, la protagonista de “Il paradiso delle signore”, col volto di Giusy Buscemi, nelle nuove puntate della serie di Rai 1 che ha sbancato gli ascolti e vedremo nella prossima stagione.

Ma non finisce qui!

Antonio Milo sarà anche accanto a Kim Rossi Stuart nella miniserie di Rai 1, “Il commissario Maltese”, girata in Sicilia e in onda prossimamente. Tutto lascia presagire ad un nuovo, intenso anno per Antonio Milo che con la solita professionalità e passione porterà un po’ di se su diversi set tra i più popolari della televisione italiana.