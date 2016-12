Appalti Consip, indagato il ministro Luca Lotti

MILANO, 23 DICEMBRE - Il neo ministro Luca Lotti è indagato con l’accusa di rivelazione di segreto e favoreggiamento nella indagine della Procura di Napoli sulla Consip. La notizia sarebbe riportata in esclusa da ‘Il Fatto Quotidiano’ ma non vi sarebbero ancora conferme dalla Procura stessa. Secondo il Fatto, l’ipotesi di reato circa la fuga di notizie sarebbe stata stralciata dall’inchiesta principale per finire a Roma e al procuratore Pignatone, considerata la competenza territoriale.

La risposta del ministro non si è fatta attendere: «Sarei indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio. È una cosa che semplicemente non esiste. Inutile stare a fare dietrologie o polemiche. Sto comunque tornando a Roma per sapere se la notizia corrisponde al vero e, in tal caso, per chiedere di essere sentito oggi stesso. È una cosa che non esiste e non ho voglia di lasciarla sospesa».

La voglia è dunque quella di fare chiarezza sull’accaduto: «Noi non scappiamo dalle indagini. Siamo a totale disposizione di ogni chiarimento da parte dell’autorità giudiziaria. La verità è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l’ora di dimostrarlo».

foto da: huffingtonpost.it

Cosimo Cataleta