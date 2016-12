Approvato decreto Milleproroghe, salvi 40mila precari pubblici

ROMA, 30 DICEMBRE - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, che permette di salvare 40mila precari della Pubblica Amministrazione. Dal primo gennaio infatti, a causa di una norma contenuta nel Jobs Act, sarà vietato il rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni con la pubblica amministrazione, fattore che ha spinto la Cgil a chiedere una proroga.

Il ministro Marianna Madia ha confermato via Twitter: “Proroga cococo, tempi determinati Pa e tutte le graduatorie dei concorsi”.

Il capitolo più consistente del decreto è quindi riservato alla pubblica amministrazione, ma questo prevede anche il rinvio delle scadenze su una serie di questioni rimaste in sospeso. Salta infatti di sei mesi l’obbligo di installazione delle termovalvole per i condomini. La proroga arriva a pochi giorni dall'entrata in vigore, prevista per il 31 dicembre. Questa scelta permette di salvare da multe importanti i condomini ancora non in regola.

Altro tema toccato è quello riguardante gli edifici nelle aree distrutte dal sisma. Nelle zone terremotate del Centro Italia, il governo rinnoverà fino alla fine del 2017 lo stop al pagamento delle rate dei mutui sugli edifici distrutti o resi inagibili dalle scosse e sulle attività commerciali ed economiche svolte in stabili danneggiati.

Oltre al testo del decreto Milleproroghe, il Consiglio dei ministri ha anche nominato viceministri e sottosegretari di Stato, aggiungendo poche novità a quella che era la squadra del governo Renzi.

Giulia Piemontese

immagine da: edilportale.com