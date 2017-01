Arabia Saudita: ucciso l\'uomo che ideò l\'attacco a Medina

MEDINA – 8 GENNAIO. Lunedì 4 luglio 2016 l’Arabia Saudita era stata colpita da tre attacchi terroristici in tre diverse città, Jeddah, Qatif e Medina, che avevano provocato la morte di quattro persone, perlopiù agenti delle forze dell’ordine.



Le quattro vittime complessive si erano registrate tutte nell’attacco a Medina. L’azione aveva generato sgomento nel mondo islamico, sia perché eseguita in una città fortemente simbolica - è la città che ha ha dato accoglienza a Maometto dopo che questo aveva lasciato la Mecca - sia perché aveva avuto luogo nella Moschea in cui è situata la tomba del Profeta.



L'Arabia Saudita ha appena reso noto che l'uomo che organizzò l'attacco contro la Moschea è stato ucciso in una sparatoria con le forze di polizia, in cui avrebbe perso la vita anche un altro uomo dell’islamismo estremista.

Carlo Giontella



