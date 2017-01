Arezzo: 27 bambini intossicati da monossido di carbonio

AREZZO, 22 GENNAIO - Il monossido di carbonio uscito da stufe a gas usate per riscaldare una stanza dove si stava tenendo una festa di compleanno pare sia la causa per cui sono rimasti intossicati 27 bambini.

Secondo le prime indicazioni durante una festa di compleanno svoltasi ieri sera a Sant’Andrea a Pigli, frazione del comune di Arezzo, nella sala parrocchiale alcuni bambini di circa dieci anni pare abbiano chiamato i genitori perché avevano un forte mal di testa. La festa è iniziata nel pomeriggio ma solo intorno alle 21 si è percepito un malessere comune. La stanza sembra che fosse riscaldata con stufe a gas ed alcuni dei bambini, quasi tutti tra i 10 e gli 11 anni, hanno cominciato a presentare alcuni disturbi.

Scattato l’allarme, dodici bambini sono stati portati al pronto soccorso, tra mal di testa e nausea. In particolare due bambini, uno di undici anni ed uno di un anno e mezzo, che avevano anche perso conoscenza per qualche istante, sono stati trasportati presso l’ospedale Careggi per usufruire della camera iperbarica poichè la concentrazione di monossido presente nell'emoglobina era piuttosto alta. Gli altri bambini sono stati ricoverati nel reparto di pediatria, dove fatte le terapie necessarie dovrebbero essere dimessi in tempi brevi. In mattinata altri quattro bambini sono stati portati in ospedale per semplici controlli.

(fonte immagine La Nazione)

Caterina Apicella