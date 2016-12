"Arriva Babbo Natale" all'istituto penitenziario minorile di Catanzaro

Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro, iniziativa natalizia a cura dell'Associazione Tribunale per la difesa dei Diritti del Minore

CATANZARO, 22 DICEMBRE – Una giornata di festa, giochi e sensibilizzazione sul volontariato, si è tenuta ieri presso il teatro dell’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro. A organizzare l’evento ‘Arriva Babbo Natale’, l’Associazione ‘Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore’ Onlus in sinergia con ‘Una Rete a Sostegno del Bambino Fragile’, con il supporto di Fondazione con il Sud, e in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia).

Nell’occasione i dipendenti hanno fatto una donazione per le famiglie disagiate seguite e assistite dall’Associazione, consegnata da uno dei dipendenti a nome di tutti: un gesto che conferma la solidarietà e la mutua collaborazione già espressa in passato. I lavoratori dell’Istituto, infatti, già in precedenza hanno donato dei contributi. L’Associazione, dal canto suo, si è fatta promotrice di altre iniziative all’interno dell’Istituto.



Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente facente funzione dell’Associazione, Filomena Monica Paone e la consegna della donazione, l’atmosfera natalizia si è fatta strada nel teatro dell’Istituto Penitenziario. Grandi e piccoli hanno partecipato ai giochi, i bambini si sono divertiti con l’arrivo di Minnie, Topolino e Babbo Natale con i quali hanno ballato e cantato. Inoltre, è stato messo in scena lo spettacolo ‘Caro Gesù ti scrivo’. La serata si è conclusa con il canto di ‘A Natale puoi’ e gli auguri di Natale.



L’Associazione proseguirà le sue attività in ospedale anche durante le feste, a Natale i volontari visiteranno i reparti e saluteranno i degenti, soprattutto i piccoli pazienti dei reparti pediatrici.