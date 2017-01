Arte, Galleria Moderni: l'illustratore Iavazzo in mostra con la sua "Outcast"

Inaugura a Roma, il prossimo 19 gennaio, la mostra personale dell’artista Vittorio Iavazzo dal titolo “Outcast”.

ROMA, 10 GENNAIO - Vittorio, classe 1991, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Napoli dove consegue la laurea triennale in illustrazione e nel 2016, con il progetto “Outcast”, la specialistica in grafica d’arte. Attualmente illustratore freelance, prosegue la sua ricerca artistica improntata sull’ecologia e sul riciclo dei materiali, collaborando attivamente con varie officine e laboratori creativi nel napoletano.

Con la personale “Outcast”, Iavazzo propone al pubblico sculture che descrivono il nuovo ruolo di “emarginato” nella società consumistica, dove il concetto dell’”usa e getta” si applica non solo alle cose ma anche alle persone e alle loro relazioni. Una denuncia, attraverso il potente strumento dell’arte, sul futuro sempre più evanescente e la precarietà dell’esistenza degli uomini contemporanei. Una riflessione sulla felicità che trascende dai piaceri materiali dalle questioni pratiche, ma si coltiva nella forza delle nostre relazioni, nel sentire comune, nel sentirsi parte di una comunità. La sfida che la nostra società si trova davanti è creare le condizioni perché questo sia possibile.Il lavoro, selezionato dalla Fondazione Mario Moderni per il progetto Galleria Moderni, atto a valorizzare il talento e la creatività dei giovani artisti italiani e promuoverne l’inserimento nel mercato dell’arte, sarà presentato per la prima volta al pubblico nell’esclusivo spazio espositivo romano.Appuntamento, dunque, il prossimo 19 Gennaio, a partire dalle 18:00 in Via dei Banchi Vecchi 42. La mostra sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.(notizia segnalata da