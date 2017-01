Asi Unical alla prima Global Game JAM calabrese, al "Talent Garden Cosenza" (Foto)

COSENZA 25 GENNAIO - Si è conclusa Domenica 22 Gennaio 2017 la prima edizione Calabrese della “Global Game Jam”, competition per lo sviluppo di video game che si svolge contemporaneamente in altri 95 Paesi in tutto il mondo. L'Hackaton si è svolto per una durata di tre giorni nella sede del Talent Garden Cosenza.

All'organizzazione dell'evento, oltre a grandi sponsor, ha contribuito Asi-Unical, proponendo ai partecipanti il “Kanban Pizza Game”, una metodologia che consente di produrre rispiarmiando tempo.

Il membro Asi-Unical Luigi Smiraglio ha guidato i presenti attraverso la simulazione / gioco / sfida che permette di migliorare le performance di qualsiasi processo produttivo simulando la metodologia agile JIT (Just In Time) Manufacturing ed assimilandolo al processo produttivo di una pizza.

Asi-Unical, Associazione Studenti di Ingegneria dell’Università della Calabria, è un’associazione no-profit, apartitica e apolitica, facente parte del circuito internazionale Eestec (Electrical Engineering Students’ European assoCiation), fondata nel 1998 con l’intento di promuovere l’incontro tra studenti, aziende e categorie professionali per l’approfondimento delle odierne tematiche ingegneristiche, sia in Italia che all’estero.