Asp Catanzaro: Presentazione corso allattamento al seno

CATANZARO, 16 GENNAIO – E’ convocata per domani, martedì 17 gennaio 2016 alle ore 11:00, nella Sala “Arch. Domenico Ferrante” dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, una conferenza stampa per presentare l’apertura del nuovo corso per l'allattamento al seno, promosso dal dipartimento Materno infantile dell'ASP di Catanzaro con il reparto di Neonatologia di Lamezia Terme.

Il corso ha l’obiettivo di promuovere ed intensificare l'allattamento materno, formare ed informare i genitori ad accudire il neonato con le opportune sfaccettature.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea l'importanza dell'allattamento materno esclusivo soprattutto nei primi sei mesi di vita per ridurre il rischio legato alle comuni malattie.



Il latte materno possiede tutti i nutrienti necessari nella prima fase della vita e contiene sostanze in grado di proteggere i bambini da infezioni e altre malattie nonché a favorirne il corretto sviluppo, inoltre è sempre pronto per l'uso, alla giusta temperatura e igienico. Il bambino allattato al seno richiede minori cure mediche e viene meno ospedalizzato. Questa protezione è di lunga durata, per questo il latte materno viene definito "dono prezioso per tutta la vita".

Alla conferenza stampa saranno presenti il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro dott. Giuseppe Perri, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dott. Domenico Perri, il Direttore del Reparto di Neonatologia dott.ssa Orsola Ciriaco e la dott.ssa Anna Maria De Sensi.