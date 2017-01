Assemblea amministratori Pd, Renzi: obiettivo 40 per cento dei voti

RIMINI, 29 GENNAIO - Il segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi ha parlato dal palco di Rimini nell’ambito dell'assemblea nazionale degli amministratori locali del Partito democratico.

Dopo la sentenza della Consulta “per evitare il caos c'è un modo molto semplice: arrivare al 40 per cento. Noi una volta ci siamo arrivati alle europee e le abbiamo vinte, l'altra volta è quando abbiamo perso. Sappiamo come si fa, non so se ce la faremo".Matteo Renzi si mostra preoccupato pensando all’Italia nel contesto internazionale e afferma che "In Europa qualcosa si è rotto". "All'Ue che cambia fase ci avevo creduto ad agosto, dopo Brexit a Ventotene ero convinto che una pagina nuova era possibile ma dopo 20 giorni si è rotto qualcosa, quel barlume di speranza è stato cancellato".Su Trump si esprime precisamente, non condividendone gli obiettivi, ma confermandone il rispetto: "Avete sentito il discorso di insediamento di Donald Trump? È stato un intervento potente. Non ne condividiamo larga parte, ma è arrivato puntuale, è un messaggio di cambiamento radicale rispetto a Obama, che gli Usa perseguiranno, piaccia o non piaccia. Ai trumpisti italiani che elogiano il protezionismo, ricordo che l'Italia fa diversi soldini con l'export, con quel modello mettereste sul lastrico un pezzo di economia".Matteo Renzi ha preferito non fare polemica in merito alle dichiarazioni espresse da Massimo d’Alema in precedenza, affermando "A lui non rispondo. L'avversario politico di questa comunità non è chi cerca di fare polemica all'interno della nostra area ma di chi prova a giocare le carte non del populismo ma della superficialità e della paura. Chi ci racconta che la politica non abbia senso". È evidente il riferimento a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle.Il segretario del Pd ha continuato la sua replica: "Il compito della politica non è enunciare problemi ma risolverli, è inutile che dall'ultimo villaggio turistico alla moda in Africa, l'ultimo dell'anno, mi arriva lo spregiudicato pregiudicato a dire che il problema è la povertà. Vinciamo le elezioni confrontandoci sui contenuti e sulle idee, continuare a dire solo quali sono problemi e non le soluzioni può pagare a livello elettorale solo se noi siamo pigri, se giochiamo sulla difensiva".

Fonte immagine quotidiano.net

Claudia Cavaliere