Attentato a Istanbul: rilasciato il kirghizo fermato come presunto responsabile

ISTANBUL, 03 GENNAIO – Non sarebbe Ihake Mashrapov, il 28enne kirghizo fermato oggi, l’autore della strage di Capodanno a Istanbul. La tv di stato turca Trt ha infatti riferito che le autorità turche, dopo averlo rintracciato e interrogato, lo hanno rilasciato in quanto pare non c’entri nulla con l’attentato nel night club Reina, costato la vita a 39 persone e rivendicato dall’Isis a poco più di 24 ore di distanza.

Lo stesso Mashrapov, in un’intervista rilasciata all'agenzia kirghiza Akipress, ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda, sostenendo di essere stato scambiato per l'attentatore a causa di una somiglianza ma di essere stato rilasciato dalla polizia dopo un controllo all'aeroporto di Istanbul.

Sempre secondo quanto si apprende da Akipress, il 28enne sarebbe stato in Turchia per affari tra il 28 e il 30 dicembre e poi di nuovo tra il primo gennaio e oggi, mentre la notte dell’attacco si trovava in Kirghizistan.

La polizia aveva fermato anche la moglie dell’uomo, nella provincia anatolica conservatrice di Konya, dove Mashrapov sarebbe giunto anche con i due figli a fine novembre.

[foto: rainews.it]

Antonella Sica