Attuato dall’amministrazione Abramo il programma di rotazioni tra dirigenti e funzionari misura generale di prevenzione della corruzione nella pa prevista dalla legge n. 190/2012 e dal piano nazionale anticorruzione

CATANZARO, 12 GENNAIO - Palazzo de Nobili ha reso noto che l’Amministrazione comunale ha proceduto all’attuazione del programma di rotazioni tra dirigenti e funzionari, quale misura generale di prevenzione della corruzione nella PA prevista dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, che in pratica ha interessato tutti i settori dell’Ente.

Si fa notare che :da una sommaria verifica effettuata a livello sia regionale che nazionale, emerge come ben poche sono le Amministrazioni comunali che hanno attivato la rotazione; tra queste non è stata individuata altra Amministrazione che sia riuscita ad effettuare le rotazioni in eguale misura a quella adottata dal Comune di Catanzaro.L’Amministrazione comunale di Catanzaro ritiene, dunque, di dover rendere nota l’attività promossa nell’ambito di quanto previsto anche dal proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).Si precisa, inoltre, che la rotazione è stata attuata nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle deliberazioni ANAC, esclusivamente quale strumento ordinario di organizzazione orientato all’accrescimento delle competenze professionali ed all’utilizzo ottimale delle risorse umane disponibili nell’Ente, tenuto conto della grave carenza di personale e dell’esigenza prioritaria del buon funzionamento degli Uffici e della continuità dell’azione amministrativa.Nel corso del 2016 l’Amministrazione di Catanzaro ha proceduto con propri atti alla riorganizzazione della macro struttura organizzativa, alla definizione dei criteri di rotazione dei dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa e Alta professionalità, prevedendo, laddove necessario, nel rispetto delle professionalità dei singoli dipendenti, anche mobilità intersettoriali.I Dirigenti, in esecuzione delle direttive ricevute, previo confronto e definizione dei percorsi di affiancamento e formazione, hanno attuato la rotazione del personale, attualmente in fase di completamento.Queste le rotazioni attuate.Avvocatura comunale /Avvocatura: rotazione del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Cultura e Turismo /Cultura e Biblioteca: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili / Pubblica Istruzione: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Servizi Finanziari/Bilancio : rotazione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa.Servizi Finanziari/Contabilità armonizzata: rotazione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa.Servizi Finanziari/Idrico/Casa/riscossioni: affiancamento in corso del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Servizi Finanziari/Economico Previdenziate /Tares: affiancamento in corso del funzionario titolare di Posizione Organizzativa.Edilizia Privata e SUE/condoni e controlli interni: rotazione del Dirigente, PO non ancora assegnata.Edilizia Privata e SUE/ Edilizia privata: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Grandi Opere/Progettazione infrastrutturale: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Politiche sociali e abitative/ Minori e politiche famiglia: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Politiche sociali e abitative/Politiche abitative: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Politiche sociali e abitative/Politiche socio-sanitarie e della non sufficienza: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Politiche sociali e abitative/ Scuola dell’Infanzia: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Personale e organizzazione /Sviluppo risorse umane: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Affari Generali, Contratti, SUAC/ Affari Generali: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Affari Generali, Contratti, SUAC/Stazione Unica Appaltante: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Affari Generali, Contratti, SUAC/URP: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Attività Economiche e SUAP/Commercio stabile e SUAP: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Attività Economiche e SUAP/Pubblici esercizi: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Patrimonio, Provveditorato, Partecipate/Provveditorato: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Patrimonio, Provveditorato, Partecipate/Demanio Comunale: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Patrimonio, Provveditorato, Partecipate/ Controllo Partecipate: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Servizi demografici e statistica/ Coordinamenti uffici demografici: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Gestione del territorio/Infrastrutture: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Gestione del territorio/Manutenzione e gestione impianti: rotazione del Dirigente e del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Polizia Municipale/ Polizia Ambientale: rotazione del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Polizia Municipale/Polizia Commerciale: rotazione del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Polizia Municipale/Polizia Stradale: rotazione del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Urbanistica/Urbanistica e Pianificazione Produttive: rotazione del funzionario titolare di Posizione organizzativa.Igiene Ambientale: rotazione del Dirigente.