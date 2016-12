Auguri di Buon Anno 2017

“Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.”Con questa citazione di Oriana Fallaci vogliamo rivolgere un pensiero ai nostri lettori.

Durante la notte di San Silvestro c’è chi si sofferma a fare bilanci e riflessioni su quanto fatto nel corso degli ultimi mesi. Si tirano le somme e si fanno considerazioni sul recente andamento della propria vita. Altri, invece, guardano al futuro, ed ogni nuovo inizio diventa l’occasione per voltare pagina e mettersi in gioco nuovamente. Noi chiudiamo questo 2016 con la voglia di non fermarci, di lavorare per fare informazione.



Tutto ciò cercando sempre di raccontare i fatti, impegnandoci ad essere tempestivi, e volendo essere oculati. In questo anno abbiamo lavorato tanto e grazie a voi lettori siamo andati avanti cercando di dare sempre il massimo perché siamo arrivati a un punto della storia in cui l’informazione ed informare è alla base di tutto.



Guardando al futuro la nostra speranza è quella di non deludere chi ci ha dato fiducia seguendo il nostro operato. La redazione di Infooggi, augura a tutti i suoi lettori un Buon Anno 2017. Che sia per tutti la fine di un anno straordinario e l´inizio di un anno nuovo ricco di gioie e soddisfazioni di vita!

(Immagine fonte UrbanPost)

Caterina Apicella e tutto lo staff di Infooggi