Australia, preparavano attentato: sette arresti

MELBOURNE, 23 DICEMBRE - Dopo la strage di Berlino la paura di nuovi attacchi torna a farsi sentire, ma questa volta non è in Europa, bensì in Australia. Sono, infatti, almeno sette le persone arrestate a Melbourne perché sospettate di aver pianificato un attacco terroristico per il giorno di Natale. Gli arrestati, tutti ragazzi ventenni e nati in Australia, ad eccezione di uno nato in Egitto, si erano ispirati alla propaganda dell’Isis.

La notizia è stata diffusa dagli organi di stampa australiani, i quali riportano le parole del capo della polizia, Graham Ashton, durante una conferenza stampa. Egli ha riferito che i sospettati avevano intenzione di attaccare la stazione ferroviaria di Flinders Street, Federation Square e la cattedrale di St Paul, provocando quindi "attacco multiplo" con armi e esplosivo, sullo stile di quello portato a Parigi il 13 novembre 2015.Ashton ha inoltre annunciando che per tutto il periodo delle feste fino a Capodanno sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine.

Giulia Piemontese

immagine da: befan.it