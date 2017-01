Australian Open, clamorosa eliminazione di Djokovic, battuto da Istomin. Fuori anche Fognini

MELBOURNE, 19 GENNAIO - Clamoroso colpo di scena al secondo turno degli Australian Open. Il campione in carica e 6 volte vincitore a Melbourne, Novak Djokovic, n°2 al mondo, è stato battuto dall’uzbeko Denis Istomin - n°117 al mondo, in tabellone grazie ad una wild card - in cinque set con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5), 6-4, dopo 4h54' di gioco. Per la prima volta nella storia di uno Slam un campione uscente viene eliminato da un qualificato. Il campione serbo, che nel match ha commesso ben 72 errori gratuiti, perde così la possibilità di conquistare il settimo titolo in Australia.

«Denis ha meritato di vincere: ha giocato bene nei punti importanti - ha detto in conferenza stampa Djokovic - Ovviamente non sono soddisfatto per come ho giocato, ma non posso non fargli i miei complimenti. E' stata una partita lunga, non sono riuscito a tenere la giusta intensità . Dove l'ho persa? Forse all'inizio del quarto set, quando ho mancato quella palla-break, ma c'è da dire che lui è stato molto aiutato dal servizio».

«Mi spiace per Novak, stavo proprio bene oggi. Mi sono sorpreso anch'io di questa vittoria, ringrazio il mio team, mia mamma, abbiamo fatto un buon lavoro. Sono molto emozionato, è la vittoria più importante della mia carriera e ha per me un significato enorme», ha invece commentato Istomin dopo aver vinto la partita della vita.

Tutto facile invece per Rafa Nadal che passa il turno dopo aver battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-1 6-3, il cipriota Marcos Baghdatis, n. 36 Atp.

Bene anche il canadese Milos Raonic, che è approdato al terzo turno superando per 6-3 6-4 7-6 il lussemburghese Gilles Muller, e Grigor Dimitrov, vincente per 1-6 6-4 6-4 6-4 sul coreano Hyeon Chung.

L’avventura agli Australian Open si è conclusa anche per l’italiano Fabio Fognini, sconfitto in cinque set dal francese Benoit Paire con il punteggio di 7-6 4-6 6-3 3-6 6-3 dopo tre ore e mezza di gioco.

Tra le donne, come da pronostico, Serena Williams ha passato agevolmente il turno, battendo 6-3 6-4 la ceca Lucie Safarova, ex n°5 del mondo, ora alla posizione n. 61. L’americana dovrà ora affrontare la connazionale Nicole Gibbs, che a sua volta ha eliminato l'altra americana Irina Falconi con il punteggio di 6-4 6-1.

Vittoriose anche la ceca Karolina Pliskova, sulla russa Anna Blinkova (6-0 6-2) e l’inglese Johanna Konta, testa di serie numero 9 che ha superato per 6-4 6-2 la giapponese Naomi Osaka. Passano il turno anche Caroline Wozniacki (6-1 6-3 alla croata Donna Vekic) e Dominika Cibulkova (6-4 7-6 alla Su-Wei Hsieh).

Da segnalare inoltre l’eliminazione della polacca Agnieszka Radwanska, n. 3 del mondo, battuta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla croata Mirjana Lucic-Baroni, n°79 del ranking, che agli Australian Open aveva vinto in doppio nel 1998 all'età di 16 anni, e che dal 2003 al 2008 era stata lontana dai campi da tennis. La croata si prepara ora ad affrontare al terzo turno la greca Maria Sakkari, n°94 del ranking.



