Australian Open, esordio agevole per Djokovic e Nadal. Avanti Errani e Fognini, fuori Giorgi e Knapp

MELBOURNE, 17 GENNAIO - Tutto facile per Novak Djokovic nel match d’esordio agli Australian Open contro lo spagnolo Fernando Verdasco. Il serbo ha superato il n°40 del ranking Atp in due ore e venti minuti di gioco con il punteggio di 6-1 7-6(4) 6-2.

Esordio agevole anche per Rafa Nadal, che lo scorso anno non era andato oltre il primo turno, eliminato da Verdasco. Il maiorchino ha battuto il tedesco Florian Mayer con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 e a fine partita ha espresso grande soddisfazione: Visto il caldo è stato positivo riuscire a chiudere in tre set, ha detto il vincitore dell'edizione 2009. È tutta la settimana che mi sto allenando al meglio: non sono riuscito a giocare così bene come nei giorni scorsi, ma il primo match di un torneo, soprattutto di uno Slam, è sempre molto delicato.

Avanti anche Milos Raonic, tra i candidati alla vittoria finale, che ha battuto in tre set Dustin Brown. Qualche problema in più per David Goffin e Alexander Zverev, che hanno impiegato cinque set per superare rispettivamente Reilly Opelka e Robin Haase. Da record invece le 5 ore e 14 impiegate dal gigante Ivo Karlovic (match più lungo della storia sul cemento australiano) per eliminare Horacio Zeballos con il punteggio di 6-7 3-6 7-5 6-2 22-20.

Tra le donne esordio convincente per l’ex numero 1 Serena Williams, che ha superato per 6-4 6-3 la svizzera Belinda Bencic, in un match che poteva essere davvero molto insidioso visto il valore dell'avversaria. Senza nessun problema il debutto della quinta testa di serie del torneo, Karolina Pliskova, che ha lasciato solo due game alla spagnola Sara Sorribes Tormo.

Tra gli italiani Fabio Fognini supera Feliciano Lopez e raggiunge al secondo turno Paolo Lorenzi e Andreas Seppi. Il sanremese ha battuto lo spagnolo con il punteggio di 7-5 6-3 7-5, in due ore e tre minuti di gioco, vendicando le sconfitte nei due precedenti agli Us Open nel 2015 e a Wimbledon 2016. Ha ritrovato la vittoria anche Sara Errani, a cui sono bastati due set (7-5 6-1) per battere la giapponese Risa Osaki.

Sconfitta all’esordio per Camila Giorgi, che non è riuscita a ribaltare il pronostico che la vedeva sfavorita contro Timea Bacsinszky. La svizzera si è imposta in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 7-5, testa di serie n.15 del torneo. Esordio amaro anche per Thomas Fabbiano, sconfitto da Donald Young, e Karin Knapp, che si è dovuta ritirare per problemi al ginocchio quando era sotto di un set e di un break contro la cinese Su-Wei Hsieh.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine indianexpress.com)