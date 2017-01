Australian Open, Federer batte Wawrinka e vola in finale

MELBOURNE, 26 GENNAIO – E’ Roger Federer il primo finalista degli Australian Open di tennis. Il campione svizzero, testa di serie n.17, dopo 3 ore e 4 minuti di gioco, al 5 set ha battuto il connazionale Stan Wawrinka (n.4) con il punteggio di 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3, approdando così per la sesta volta in carriera alla finale dell’Open d’Australia. A 36 anni è il tennista più anziano a raggiungere la finale di uno Slam dai tempi di Ken Rosewall (US Open, anno 1974).

A distanza di oltre un anno - l'ultima fu agli Us Open del 2015 - Federer torna quindi in una finale del Grande Slam, la 28esima per lui. Dopo sette anni lo svizzero ritrova la finale a Melbourne, dove ha vinto quattro volte. Nel 2010 trionfò contro l'attuale n.1 del ranking mondiale, lo scozzese Andy Murray.

Domenica prossima in finale Federer potrebbe incontrare Rafael Nadal, impegnato domani contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

In campo femminile saranno invece le due sorelle Williams, Venus e Serena, a contendersi il trofeo. Quella di sabato sarà così la nona finale fra le due Williams.

[foto: sportmediaset.mediaset.it]

Antonella Sica