Australian Open, Nadal batte Dimitrov e raggiunge Federer in finale

MELBOURNE, 27 GENNAIO - Rafael Nadal non delude gli appassionati di tutto il mondo e grazie alla vittoria in cinque set su Grigor Dimitrov raggiunge Roger Federer in finale. 6-3, 5-7, 7-6(5), (4)6-7, 6-4, il punteggio finale in oltre cinque ore di gioco. Partita bellissima e incerta sulla Rod Laver Arena con Dimitrov che è andato vicino dal sovvertire il pronostico.

Il maiorchino parte bene e conquista il primo set per 6-3 e immediatamente un break nel secondo che lo porta avanti 4-2. A quel punto Dimitrov reagisce e riesce a portarsi avanti, con Nadal che va al servizio sul 5-4 per rimanere nel set. Dimitrov spreca tre set point ma Nadal si sava grazie al servizio. Dimitrov tiene bene il suo turno di battuta e nel game successivo attacca Nadal e conquista il set.

Terzo set ricco di scambi e break tra i due, che si conclude al tie break. L’ex numero uno del mondo mantiene i nervi saldi e si porta di nuovo avanti nel conto dei set grazie ad un dritto sbagliato da Dimitrov. Chi si aspetta la resa del bulgaro rimane però ampiamente deluso. Quarto set molto equilibrato con entrambi che riescono a mantenere il servizio. Si va di nuovo al tie break ma questa volta la spunta Dimitrov, che chiude con un ottimo servizio al centro.

Nel quinto set si va avanti d’inerzia tra grandi scambi ed errori dovuti alla stanchezza. Il primo game è subito il più lungo dell’incontro, con Dimitrov che riesce a salvare ben tre palle break e a tenere il servizio. Un punto di svolta sembra esserci sul 4-3: Nadal va sotto di due quindici ma riesce a dimezzare lo svantaggio. Dimitrov riesce a costruirsi due palle break con un grande smash ma il maiorchino non molla e alla fine conquista il game.

La grande abitudine a giocare questo genere di match da parte di Nadal alla fine esce fuori e alla prima chance arriva il break decisivo. Il bulgaro infatti continua a lottare anche nel game decisivo ma ai vantaggi la spunta Nadal, che ora deve recuperare le energie per inseguire il quindicesimo successo in un torneo dello Slam, il secondo sul cemento australiano.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine thenewdaily.com)