Australian Open, Seppi vola agli ottavi. Federer show contro Berdych, tutto facile per Murray

MELBORUNE, 20 GENNAIO - Prosegue lo splendido cammino di Andreas Seppi agli Australian Open. Il tennista altoatesino, dopo aver battuto l’idolo di casa Nick Kyrgios, ha superato al terzo turno il belga Steve Darcis con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 (1) 7-6 (2), dopo tre ore e sette minuti di gioco qualificandosi così agli ottavi di finale. Dopo un primo set complicato Seppi alza il livello di gioco e conquista il break decisivo sul 4-5, con Darcis al servizio per rimanere nel set.

Terzo e quarto set sono caratterizzati dai servizi. I tie break sono dominati dall’italiano, che raggiunge così gli ottavi di finale in un torneo dello Slam per la quinta volta in carriera. Il prossimo avversario sarà Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014, che come Seppi ha rimontato e vinto in quattro set contro il serbo Victor Troiki con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 7-6.

Tutto semplice per il numero 1 Andy Murray, che ha superato in tre set l’americano Sam Querrey con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 in due ore di gioco. Agli ottavi o scozzese dovrà vedersela con Misha Zverev che ha superato per 6-1 4-6 6-3 6-0 il tunisino Malek Jaziri.

Vittoria molto più semplice del previsto anche per Roger Federer, che con una prestazione sontuosa ha spazzato via in tre set il ceco Tomas Berdych, numero 10 del mondo; 6-2 6-4 6-4 il punteggio a favore dello svizzero, che ha lasciato vedere un’ottima condizione fisica dopo il lungo stop. L’ex numero 1 ora se la vedrà con il giapponese Kei Nishikori, vittorioso sullo slovacco Lukas Lacko.

Tra le donne prestazione maiuscola per la campionessa uscente, Angelique Kerber, che ha lasciato appena quattro game alla ceca Kristyna Pliskova (6-0 6-4 lo score finale). tedesca ora è attesa agli ottavi da Coco Vandeweghe che ha eliminato la canadese Eugenie Bouchard per 6-4 3-6 7-5. Avanti anche Svetlana Kuznetsova che ha avuto impiegato 3 ore e 36 minuti per battere Jelena Jankovic, in un match tra ex numero 1 del mondo.

Giuseppe Sanzi