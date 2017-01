Australian Open: Serena Williams conquista il titolo. Battuta Venus

MELBOURNE, 28 GENNAIO - “Se le sorelle Williams esistono è per merito tuo. Venus, sei stata tu a ispirare i miei successi, ogni volta che vincevi sentivo di dover vincere anch’io. E non dite che Venus è tornata, perché lei non se ne è mai andata”. Con queste parole Serena Williams, vincitrice degli Australian Open, omaggia la sorella Venus, battuta in due set.

La finale degli Australian Open, disputata oggi alle 9.30, ha visto lo scontro tra sorelle Williams, Venus e Serena. Ad uscirne vincitrice, conquistando il trofeo, è stata Serena, classe '81, che ha battuto la sorella per 6-4, 6-4, in poco più di 80 minuti di gioco.

È stata la nona finale Slam giocata dalle due sorelle, l’ultima nel 2009 a Wimbledon, sempre con vittoria di Serena. Venus non è riuscita più a tener testa, come invece stava facendo ad inizio partita. Serena dopo un po’ di nervosismo iniziale, ha chiuso la partita in due set, mostrandosi più decisiva. Con questa vittoria Serena torna ad essere la numero uno nel ranking mondiale, seguita da Angelique Kerber al secondo posto e Karolina Pliskova al terzo. Venus, invece, risale di sei posizioni e si piazza all’undicesimo posto.

Per Serena è il settimo titolo a Melbourne Park, il 72esimo della carriera, il 23esimo major della sua carriera. “Sono estremamente orgogliosa di te, Serena” ha dichiarato Venus “Se dio vorrà mi piacerebbe tornare a giocare un’altra finale”. Intanto è attesa la finale di domani, tra Nadal e Federer, per conoscere chi sarà aggiudicarsi il trofeo maschile degli Australian Open.

(Immagine da La Stampa)

Caterina Apicella