Australian Open, trionfo Federer. Lo svizzero batte Nadal e centra la 18ª vittoria in uno Slam

MELBOURNE, 29 GENNAIO - Roger Federer ha vinto gli Australian Open per la sesta volta in carriera. Lo svizzero, a quasi 36 anni, conquista la vittoria numero diciotto in un torneo dello Slam dopo una grande finale giocata contro l’avversario di sempre, Rafael Nadal.

Il fenomeno di Basilea torna re sul cemento di Melbourne in 3 ore e 37 minuti con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3, vendicando la sconfitta di otto anni fa. Lo svizzero entra in campo molto concentrato con Nadal che risponde colpo su colpo e mantiene il servizio. Fino al 3-3, quando Federer gioca una game pressoché perfetto e si porta avanti di un break. Lo svizzero tiene bene al servizio e chiude con un ace sul 6-4.

Nadal come sempre è un leone e nel secondo set mette alle corde Federer, che perde il servizio per due volte di fila andando sotto 4-0. Lo spagnolo perde un break di vantaggio ma alla fine pareggia il conto dei set per 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Nell’alternanza dei set è ancora lo svizzero a portarsi avanti nel terzo con un netto 6-1 che costringe il campione di Manacor ad inseguire nel punteggio.

Il nove volte campione del Roland Garros non si tira indietro e si rimbocca le maniche. Il quarto set finisce 6-3 con l’inerzia che questa volta sembra pendere proprio dalla parte di Nadal. A confermarlo l’immediato break nel quinto, con Federer che sembra scarico dopo il medical time out chiamato alla fine del quarto. Sul 3-1 però scatto d’orgoglio dello svizzero che infila cinque giochi consecutivi e chiude quasi incredulo per 6-3.

A fine partita è raggiante il neo vincitore, che fa i complimenti all’avversario di mille battaglie, forse il suo più grande amico all’interno del circuito: "Da 20 anni vengo qui e a Melbourne mi sono sempre divertito, oggi si diverte anche la mia famiglia. Spero di rivedere tutti il prossimo anno e, se non fosse così, è stato fantastico. È stata un'incredibile vittoria, oggi mi andava anche bene perdere da Nadal. Peccato che nel tennis non esita il pareggio".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine indianexpress.com)