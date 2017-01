Australian Open: Tutto ok per Murray e Federer. Tra gli italiani avanti Seppi e Lorenzi, Vinci ko

MELBOURNE, 16 GENNAIO - Giornata di esordi e ritorni sui campi di Melbourne. Nella prima giornata nessun problema per il numero uno del tabellone, Andy Murray, che supera in due ore e 48 minuti l'ucraino Illya Marchenko, bravo a rimanere in partita per due set. Alla fine Murray chiude la pratica in tre set con il punteggio di 7-5 7-6(5) 6-2.

Sei mesi dopo la semifinale di Wimbledon persa contro Raonic, Roger Federer ha battuto all'esordio l'austriaco Jurgen Melzer in quattro set, con il punteggio di 7-5 3-6 6-2 6-2, dopo due ore e 5' di gioco. Ottime sensazioni per il campione svizzero, che nel prossimo turno si troverà davanti un altro qualificato, lo statunitense Noah Rubin, diciannove anni e numero 197 del ranking mondiale.

Qualche brivido di troppo per altri due big come Nishikori e Wawrinka. Il giapponese ha impiegato cinque set per piegare il russo Andrey Kuznetsov con il punteggio di 7-5 1-6 4-6 7-6(6) 2-6 . Stessa sorte per lo svizzero, numero 4 del mondo, che ha sofferto molto più del previsto contro lo slovacco Martin Klizan (34 Atp), che si è arreso al quinto set dopo una partita tiratissima col punteggio di 4-6 6-4 7-5 4-6 6-4.

Tra le donne subito una sorpresa con la sconfitta di Simona Halep contro la statunitense Shelby Rogers, in due set col punteggio di 6-3 6-1. La romena numero 4 del mondo a fine partita ha lamentato qualche problema al ginocchio che ne ha condizionato la prestazione. Rischia ma alla fine passa il turno la campionessa uscente Angelique Kerber. La tedesca, dopo un primo set dominato, si è complicata la vita ed ha concesso all’ucraina Lesia Tsurenko (51 Wta) di tornare in partita. Nel terzo riesce a portare a casa la vittoria con il punteggio di 6-2 5-7 6-2.

Tra gli italiani partono bene Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, che hanno superato rispettivamente l'australiano James Duckworth e il francese Paul Henri Mathieu. Nulla da fare per Luca Vanni, che si è ritirato a causa di un problema fisico alla fine del primo set contro Tomas Berdych. Fuori anche Francesca Schiavone e Roberta Vinci. Per l’ex campionessa del Roland Garros sconfitta contro Julia Boserup, mentre per la tarantina brutta sconfitta contro Coco Vandeweghe, con il punteggio di 6-1 7-6 in appena un'ora e 37 minuti.

Giuseppe Sanzi

