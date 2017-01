Automobilismo: Anno Record per la Scuderia Ferrari Club Catanzaro

CATANZARO, 23 GENNAIO - Un 2016 con numeri record quello di Scuderia Ferrari Club Catanzaro, il club Calabrese infatti si è classificato al sesto posto Mondiale e al quarto posto a livello nazionale come numero di iscritti, risultando primo club con maggiore incremento negli ultimi quattro anni aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento " PREMIO BEST PERFORMANCE " voluto dalla Scuderia Ferrari di Maranello.

La passione il fascino e la storia per il Cavallino Rampante e le sue splendide auto non tramonta mai, con queste parole inizia il resoconto del 2016 del Presidente Scuderia Ferrari Club Catanzaro e Delegato Regionale Calabrese degli Scuderia Ferrari Club, Mimmo Tiriolo.

La stagione della Scuderia Ferrari Club Catanzaro riparte da quota 314 soci e dagli oltre trenta eventi organizzati in Calabria e fuori regione, con eventi esclusivi e prestigiosi all'altezza del nome Ferrari che rappresenta, come non citare l'emozionante Udienza Giubilare alla presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro con 50 soci al seguito, o le due date del Factory Tour a Maranello in fabbrica dove circa 60 soci hanno avuto il piacere di visitare la fabbrica dei sogni la Ferrari, o il Salone Internazionale dell'automobile a Ginevra, la Moto GP al Mugello, sempre al Mugello l'evento Ferrari " Passione Ferrari ", il Gran premio di Monza e tanti altri eventi esclusivi.



Il principale obbiettivo per il nuovo anno sarà quello di battere questi numeri cercando di incrementare i soci e gli eventi anche perchè il 2017 sarà l'anno dei Settant'anni Ferrari, con un ricco programma di eventi e festeggiamenti, sarà anche l'anno del nostro anniversario, infatti ricorrerà il nostro " 10° MEETING FERRARI IN CALABRIA E IL 9° MEMORIAL LUCA ZERILLI ".

Il 2017 si è aperto ufficialmente Domenica 22 Gennaio con il consueto pranzo sociale di inizio anno, le premiazioni dei Soci e una estrazione di gadget Ferrari alla presenza di oltre 100 soco, ma questo è soltanto l'inizio di una stagione ricca di tantissime manifestazioni dove il club e i soci si vedranno protagonisti, con la passione che ci ha sempre contraddistinto, e dove la punta di diamante si svolgerà a Settembre in occasione dei festeggiamenti del 70° Anniversario della Ferrari a Maranello, e dove il nostro club sarà presente con tante vetture al seguito.

Parlano i numeri e i numeri dicono 314 Soci, e oltre trenta eventi, infatti parte da questi numeri la nuova stagione 2017 del club, previsti i consueti ritrovi Ferrari - con molti eventi di tre giorni, una visita guidata alle Cantine Spadafora, i Tour Passione Ferrari, il Trofeo Ferrari Club Italia, le visite in fabbrica, il Gran Premio di Monza le Finali Mondiali Ferrari al Mugello, i Trenta anni Ferrari Club Italia, passeggiate in Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e altre regioni.

Unico obbiettivo cercare di crescere e superare i numeri del 2016 condividendo con tutti i Soci, amici e tifosi la passione per la Rossa più amata del mondo, la Ferrari.

Ricordiamo che le iscrizioni al nuovo anno sociale sono già aperte, quindi se vuoi vivere da protagonista le tante iniziative dei Settant'anni Ferrari e vivere il mondo Ferrari non vi resta che contattarci, noi siamo pronti.

Info iscrizioni: catanzaro@scuderiaferrari.club

IL Presidente e Delegato Regionale Scuderia Ferrari

Mimmo Tiriolo