Avellino: clochard morto per freddo

AVELLINO, 6 GENNAIO - Un uomo senza fissa dimora di 44 anni è morto ad Avellino a causa delle rigide temperature. Ad avvisare i soccorsi è stato un altro clochard che come la vittima ha trascorso la notte scorsa all'interno di una struttura commerciale abbandonata, nel centro di Avellino.

Il senzatetto, originario di Visciano (Napoli), si era stabilito ad Avellino, dopo aver lasciato moglie e figli che attualmente abitano nel comune in provincia di Napoli. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno accertato il decesso per assideramento. È stata informata anche la Procura della Repubblica che nominerà un medico legale per sincerare la causa della morte. Di recente il clochard aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio dal questore di Avellino, a causa di alcuni precedenti per piccoli furti.

Ieri, sempre a causa delle temperature rigide, ad Aversa, nel Casertano, è avvenuto il decesso di un altro senzatetto. I militari, intervenuti a seguito della segnalazione di un passante, hanno scoperto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 58 anni.

Caterina Apicella