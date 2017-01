Avvocato, A&T. Buche sull\'asfalto: Ecco, come ottenere il risarcimento

Una materia spesso posta al vaglio dei giudici è quella relativa ai sinistri, occorsi a persone o automezzi, causati da una cattiva o del tutto mancante manutenzione stradale; in via del tutto esemplificativa si pensi a un pedone che, a seguito di una buca sull’asfalto, riporta danni fisici.

L’art. 14 del Codice della Strada elenca una serie di poteri e compiti a cui devono provvedere gli enti proprietari delle strade, quali, ad esempio, manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico dell'efficienza delle strade, delle stesse.Perché il danneggiato possa far valere la responsabilità dell’ente e , quindi, chiedere risarcimento dei danni subiti è necessario che venga provato il cosiddetto rapporto di custodia tra l’ente stesso e la strada e, in secondo luogo, che vi sia un rapporto di causalità tra l’anomalia stradale e il danno.È indispensabile che ci sia l’intervento della Pubblica Autorità sul luogo teatro del sinistro, la quale rediga apposito verbale che accerti, anche, le condizioni del manto stradale. Appare, inoltre, utile fotografare il posto e, in caso di sinistro causato ad un autoveicolo, lo stesso mezzo ed eventualmente accertarsi della presenza di testimoni. Nel caso in cui vi siano solo danni materiali occorre chiedere preventivo per le necessarie operazioni; diversamente, in caso di danni fisici, è consigliabile recarsi presso il Pronto Soccorso affinché certifichi le lesioni subite.A questo punto, individuato l’ente gestore della strada, occorre inviare presso la sua sede legale, richiesta di risarcimento allegando le generalità del danneggiato o del soggetto che richiede il risarcimento, le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro; la dinamica del sinistro; l’entità dei danni subiti, il nominativo dei testimoni.

