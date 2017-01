Avvocato Express registra quasi due milioni visite e presenta la candidatura a SMAU ROADSHOW 2017

CATANZARO, 20 GENNAIO - La start upcalabrese www.avvocatoexpress.it , fondata nel capoluogo regionale, con il suo Network di oltre 10.000 Avvocati sul web che da Catanzaro è giunta sin negli U.S.A. – Menlo Park/Silicon Valley- e che tratta l’assistenza legale a pagamento on line, dopo essere stata scelta ed invitata il 14 dicembre del 2015 al Palazzo del Ghiaccio di Milano all’evento “Startup Open Summit 2015” che, com’è noto, ha annoverato oltre mille startupper e le migliori 100 startup nazionali, e dopo essere stata scelta ed invitata allo “Startup Europe Summit 2016” , dove ha rappresentato l’Italia a Berlino il 9 e 10 giugno 2016, ora registra un altro importante risultato.

La piattaforma digitale di assistenza legale on line ha presentato, in questi giorni, la propria candidatura perche si svolgerà a Napoli il 14 e 15 dicembre 2017. Proprio in questo inizio anno la Piattaforma ha contabilizzato quasi due milioni di accessi grazie, anche, al primo motore giuridico gratuito di ricerca in corso di perfezionamento che si chiamaA Napoli si porteranno i risultati di questa intelligenza artificiale che sta crescendo giorno dopo giorno in fase sperimentale. Un altro importante tassello per una start-up calabrese che si sta ponendo, sempre più, all'attenzione del mercato nazionale ed internazionale per esercitare una professione dal cuore antico ma in maniera totalmente innovativa.

Luigi Ciambrone, founder e chairman di Avvocato Express