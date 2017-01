Baghdad: esplode autobomba in città. Almeno 35 morti

BAGHDAD – 2 GENNAIO. Questa mattina a Baghdad l’esplosione di un’autobomba ha provocato la morte di almeno 35 persone e oltre 60 feriti. L’attacco è avvenuto a Sadr City, un sobborgo sciita molto popoloso nel nord-est della capitale irachena.



Solamente due giorni fa l’Isis aveva rivendicato un doppio attentato, eseguito da due kamikaze, in un’area commerciale al centro di Baghdad, precisamente nel mercato di Al-Sinek. Il doppio suicidio aveva causato la morte di 28 persone.



Oggi la strage è avvenuta mentre il presidente francese Francois Hollande si trovava nella capitale per una visita ufficiale alle truppe francesi che operano in Iraq. Hollande sta incontrando il Presidente iracheno, Fuad Masum, il primo ministro, Haidar al Abadi, e il presidente del Parlamento, Salim al Yaburi e analizzerà con loro la situazione.



Ancora non ci sono state dichiarazioni di rivendicazione da parte dello Stato Islamico, anche se probabilmente questo avverrà a breve.



L’Iraq è terreno fertile per la violenza islamista, infatti sabato scorso 29 persone erano state uccise in tre diversi attacchi lungo l’intera città di Baghdad. Inoltre ieri nella città santa sciita di Najaf, nel sud dell’Iraq, sette agenti delle forze dell’ordine sono stati uccisi a causa di un altro episodio terroristico.

Carlo Giontella





Immagine da farodiroma.it